Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Otomobil Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 araç çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı ve 9 kişinin yaralandığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti.

Kaza, Kavak ilçesi Güvenpark Tesisleri mevkisi, Samsun-Ankara yolu üzerinde 30 Haziran'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit D'nin (54) kullandığı 60 ADG 785 plakalı otomobil ile Himmet Elibol (37) yönetimindeki 05 ABL 644 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan toplam 9 kişi yaralandı.

Yaralılardan sürücü Himmet Elibol, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi Kavak ilçesi Büyük Çukur Mahallesi'nde toprağa verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Kavak Samsun Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı

Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı

 Ordu ve Muş'ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti

Ordu ve Muş'ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti

 Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Bakmadan Geçme

Zafer Peker kimdir? Zafer Peker Hakan Peker kardeş mi? Zafer Peker kaç yaşında, nereli mesleği ne? EURO 2024 yarı final eşleşmeleri! Süper Lig ne zaman başlıyor 2025? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Temmuz Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Yağız Kaan Erdoğmuş kimdir? Satranç ustası Yağız Kaan Erdoğmuş kaç yaşında, nereli? Fransa seçim kim kazandı? 2024 Fransa seçim sonuçları! Yusuf Can Zeybek kimdir? Yusuf Can Zeybek kaç yaşında, nereli? Sağ kolun omuzdan sol kolun dirsekten aşağısı olmayan Ricardo Ten Argiels'e 2023'te İskoçya'da Dünya Bisiklet Şampiyonası engelli dalında.... Profesyonel boksta hangi sıklette mücadele eden boksör daha ağırdır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Hangisi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı en fazladır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir. Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Paris'e ilk kez gelen turistlerin yaşadığı hayal kırıklığı sonucu baş dönmesi görülen, Paris Sendromu adı verilen durumdan en çok hangi ülkeden gelen? Bir yüzücü 25 metrelik havuzda kısa kulvar 200 metre bir yüzme yarışında toplam kaç kez"dönüş" yapar? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı hangi adda bir film yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Jules Verne'nin "Seksen Günde Devrialem" adlı romanı hangi iki karakterin serüvenini anlatır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir?
CHP lideri Özel: Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız

CHP lideri Özel: Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title