Samsun'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Tofaş Şahin marka otomobil hurdaya dönerken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazaya karışan Tofaş Şahin marka otomobil hurdaya dönerken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım Bulvarı ile 100. Yıl Bulvarı'nın birleştiği noktada, saat 11.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zinnet Saraç (49) yönetimindeki 55 LN 899 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil ile Onur Durmuş (28) idaresindeki 55 BIR 11 plakalı Audi otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadın sürücünün hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
