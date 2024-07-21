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Samsun'da otomobil kaza yaparak Türk Kızılay kampının bahçesine uçtu

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Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil yoldan çıkarak Türk Kızılay kampının bahçesine uçtu ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin Türk Kızılay kampının bahçesine uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin B. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak duvarın üzerinden aşıp Türk Kızılay kampının bahçesine uçtu. Kazada ters dönen araçta bulunan Şahin B. yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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