Samsun'da otomobil kanala uçtu, sürücü yaralandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil kanala uçtu ve sürücü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin kanala uçtuğu kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Sezer A. idaresindeki 55 AHZ 358 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak kanala uçtu. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN