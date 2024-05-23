Samsun'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yakalandı

Samsun'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yakalandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı eski Makro Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Akın idaresindeki 05 FR 144 plakalı otomobil kavşakta yolun karşısına geçmekte olan Ahmet Korkmaz'ın kullandığı 73 AAS 447 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada otomobilde bulunan Aynur Akın yaralandı. Yaralı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN