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Samsun'da otomobil ile ticari taksi çarptı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil ile ticari taksi çarptı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da otomobil ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi İstikbal Mahallesi İlkadım Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan O. idaresindeki 55 AC 991 plakalı otomobil, kavşakta Fatih Y. idaresindeki 55 T 4017 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Oğuzhan O. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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