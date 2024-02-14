Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Kaskı Sayesinde Ölümden Döndü

Güncelleme:

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, taktığı kask sayesinde ölümden dönerek hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün durumu ise kontrol altında tutuluyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde ölümden döndü.

Kaza, Emirefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nur 2. Sokak'ta seyir halinde olan H.Ş. idaresindeki 55 AGT 944 plakalı otomobil ile Okul 2. Sokak'tan gelen E.Ç'nin kullandığı 55 AFM 966 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, otomobilin ön camına çarptıktan sonra yere düştü. Taktığı kask sayesinde kazayı hafif şekilde yaralanarak atlatan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Samsun Bafra Samsun Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SİYANÜR NEDİR? Siyanür insan vücuduna ne yapar? 14 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Sevgililer günü çiçek notları 2024! En iyi, en güzel, anlamlı sevgililer günü çiçek notları hangileridir? 9 İŞÇİDEN HABER VAR MI? Erzincan'da ne oldu, kaç işçi göçük altında kaldı? İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 14 Şubat 2024 ezan kaçta okunuyor? Nursel Ergin kimdir? Nursel Ergin boşandı mı, kızı kaç yaşında? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 14 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! 14 ŞUBAT (BUGÜN) HAVA DURUMU! | 14 Şubat hava nasıl olacak? İşte İstanbul'da hava nasıl olacak, yağış var mı? Müge Anlı CANLI İZLE! 14 Şubat Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? 14 ŞUBAT (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Aşk şiirleri! En güzel aşk şiirleri nelerdir? Romantik şiirler neler? Kısa ve uzun aşk şiirleri! Cemal Süreya aşk şiirleri, Nazım Hikmet aşk şiirleri Sevgililer günü hediyesi bayan için ne alınır? 14 Şubat sevgililer günü mesajları, sözleri Sevgililer günü mesajları, Sevgililer günü eşe, sevgiliye ve kocaya anlamlı, romantik ve kısa sözler nelerdir? 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri! En anlamlı, duygusal, romantik, aşk dolu sevgililer günü sözleri ve mesajları! Sevgililer günü mesajları, sevgili sözleri ve sevgililer günü sözleri! Sevgiliye doğum günü mesajı | En güzel sevgililer günü sözleri
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title