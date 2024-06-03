Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat Ö. idaresindeki 55 TS 660 plakalı otomobil ile Ada Sokak'tan gelen A.Ç.'nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan I.C. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN