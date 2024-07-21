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Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi yaralandı

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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esat Ergün idaresindeki 34 JF 1436 plakalı otomobil ile Yusuf Melih Atalar yönetimindeki 55 AOP 981 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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