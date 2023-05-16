Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Duruşehir Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tala Karagün'ün kullandığı 55 AIZ 85 plakalı otomobil ile Alican Özbaskıcı idaresindeki 61 AEE 965 plakalı motosikletli kurye çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Alican Özbaskıcı ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN