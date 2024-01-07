Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı Makro Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neslihan Şen idaresindeki 41 YD 606 plakalı otomobil ile Yavuz Selim Balta yönetimindeki 55 AKD 569 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Neslihan Şen ile motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Balta yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN