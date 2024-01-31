Samsun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezine 49 kilometre mesafede bulunan Esençay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan T. (25) idaresindeki 55 JL 351 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Musa Ö. (53) yönetimindeki 55 NZ 858 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Ahmet K. (19), Ayhan Ç. (31), Bayram K. (36) ve Şengül Ö. (48) yaralandı. Yaralılar Ahmet K., Ayhan Ç, Bayram K. ve Şengül Ö. sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi ile Bafra'da bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN