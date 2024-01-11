Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes G. (23) idaresindeki 55 BF 855 plakalı hafif ticari araç ile Osman Y.'nin (61) kullandığı 55 NF 320 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 55 NF 320 plakalı otomobil sürücüsü Osman Y. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Havva Y. (61), Hasan A. (74), Hatice A. (74) ile 55 BF 855 plakalı hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Keriman G. (49) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN