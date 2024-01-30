Samsun'da Otomobil Hırsızı Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'un Kavak ilçesinde yakalanan otomobil hırsızı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaçam Yeni Mahalle'de park halindeki 55 AGL 59 plakalı otomobili çalan M.N ve S.E.A., aracın yakıtı bitince Bafra'da bırakarak Kavakpınar Mahallesi Zübeydehanım Geçidi'nde park halindeki 55 AJD 445 plakalı otomobili çaldılar. Yapılan ihbar üzerine polis ekiplerince aranan şahıslar Kavak ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan daha önceden birçok suç kaydı bulunan S.E.A., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. M.N. ise Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN