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Samsun'da otomobil elektrik direğine çarptı, 1 kişi yaralandı

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Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil elektrik direğine çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde Samsun- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.T.'nin kullandığı 05 ACK 357 plakalı otomobil, gece saat 01.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada araç adeta hurdaya dönerken, yaralanan İ.T. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Samsun Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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