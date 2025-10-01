Samsun'da Otomobil Çobana ve Koyuna Çarptı: 1 Ölü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin çobana ve koyuna çarptığı kazada, çoban hayatını kaybederken, sürüde bulunan 1 koyun telef oldu.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Mahallesi Büyüklü Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim C. (72) idaresindeki 55 RZ 317 plakalı otomobil, koyunlarıyla birlikte evine gitmeye çalışan 65 yaşındaki çoban Ali Şener'e ve sürüdeki bir koyuna çarptı. Ali Şener olay yerinde hayatını kaybederken, koyunlardan biri de telef oldu. Şener'in cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Ali Şener'in, koyunların yola çıkmasını engellemek için sürüyü yol kenarından götürmeye çalıştığı sırada otomobilin Şener'e ona çarptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN