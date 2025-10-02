Haberler

Samsun'da Otomobil Çobana ve Koyun Sürüsüne Çarptı: 1 Ölü

Samsun'da Otomobil Çobana ve Koyun Sürüsüne Çarptı: 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekkeköy ilçesinde bir otomobilin çobana ve koyun sürüsüne çarpması sonucu 65 yaşındaki çoban hayatını kaybetti, bir koyun telef oldu. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin çobana ve koyun sürüsüne çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Mahallesi Büyüklü Bulvarı'nda dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim C. (72) yönetimindeki 55 RZ 317 plakalı otomobil, koyunlarıyla birlikte evine gitmekte olan 65 yaşındaki çoban Ali Şener'e ve sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şener olay yerinde hayatını kaybederken, sürüdeki koyunlardan biri de telef oldu. Şener'in cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esad'a Moskova'da suikast girişimi! Zehirleyerek öldürmeye çalıştılar

Devrik lider Esad'a firar ettiği ülkede suikast girişimi
Cezaevine uyuşturucu sokan avukatın cezası belli oldu

Cezaevine uyuşturucu sokan avukatın cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.