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Samsun'da otomobil bisiklet sürücüsüne çarptı

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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Ferdi S.Ş. idaresindeki 55 AOJ 827 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına bisikletle geçmeye çalışan Ali Cebe'ye çarptı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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