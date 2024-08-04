Samsun'da Otomobil Ağaç Direğe Çarptı, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaç direğe çarptı. Şans eseri sürücü yara almadan kurtuldu.
Samsun'da yoldan çıkarak ağaç direğe çarpıp parçalanan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Hamamı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye, İrfan Alkan idaresindeki 55 KK 457
otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak ağaç direğe çarptı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. - SAMSUN