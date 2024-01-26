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Samsun'da Otomatik Tabancayla Yaralama Olayında 12 Yıl Hapis Cezası

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Samsun'da bir kişiyi otomatik tabancayla yaralayan şahıs, yargılandığı mahkemece 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs tutuklu olarak yargılanacak.

Samsun'da bir kişiyi otomatik tabancayla yaralayan şahıs yargılandığı mahkemece 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde 25 Nisan 2023'te silahlı saldırıya uğrayan Selahattin S. (22) yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren Berkay E. (27) kısa sürede olayda kullandığı otomatik tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Berkay E. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında Berkay E., 11 yıl 3 ay hapis ve ayrıca silahtan 10 ay hapis, 500 lira da adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Berkay E.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Samsun Mahkeme Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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