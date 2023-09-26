Samsun'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 7,5 Kilogram Ele Geçirildi

Samsun ve Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine müşterek çalışma yürüttü. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 turşu bidonu içine saklanmış 7 kilo 550 gram esrar bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.