Samsun'da Otobüste Cüzdan Çalan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da yolcu otobüsünde üniversite öğrencisinin cüzdanını çalan diğer yolcu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu-İstanbul seferi yapan yolcu otobüsü Samsun'da yolcu almak için otobüs terminaline girdi. Bu sırada otobüste yolcu olarak bulunan üniversite öğrencisi Y.T., otobüsten aşağı inince cüzdanını koltukta bıraktı. Arka koltukta oturan M.A.İ.'nin (59) içinde banka kartları, kimlik ve öğrenci kartı bulunan cüzdanı çaldığı iddia edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan M.A.İ. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A.İ. "hırsızlık" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN