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Samsun'da Oto Galerisi Önünde Çalınan Otomobillerin Hırsızları Yakalandı

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Samsun'da bir oto galerisi önünde park halinde duran 2 otomobili çalan 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Olayın ardından çalıntı olan otomobillerden biri terkedilmiş halde bulundu.

Samsun'da bir oto galerisi önünde park halinde duran 2 otomobili çalan 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Çarşamba - Ayvacık yolu üzerinde bulunan bir oto galerisinde meydana gelen olayda galeri sahibi Recep Yıldız, park halinde bulunan 55 AKS 301 ve 55 FB 501 plakalı araçlarını gece iş yeri önünde göremeyince şikayetçi oldu. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yeri inceleme, güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından çalışma yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren K.A. (19), M.Ş. (16), T. A. (40) yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında oto hırsızlığı suçundan soruşturmaya başlatılan şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Çalıntı olan otomobillerden biri Çarşamba Sarıcalı Mahallesi Hasanlı Caddesi üzerinde boş arazide terkedilmiş halde, diğeri ise Sarıcalı Mahallesi Cahit Paşa Sokak üzerinde park halinde bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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