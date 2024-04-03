Samsun'da Oto Galeride Silah Satışı Yapılıyordu, 4 Tabanca ve 4 Tüfek Ele Geçirildi

Samsun'da bir oto galeriye silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen baskında 4 tabanca ve 4 tüfek ile dürbün ve mermiler ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oto galeri olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde silah satıldığına dair bilgi edinilmesi üzerine, bahse konu iş yerinde ve N.K. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet el yapımı ruhsatsız toplu tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet dürbün 2 bin 230 adet çeşitli çaplarda mermi ve 75 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili N.K. "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan gözaltına alındı. - SAMSUN