Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Oto Döşemeci Cinayeti: Yardım Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde bir oto döşemecinin çay ocağında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi olayında, katilin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da sanayideki iş yerinin karşısındaki çay ocağında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen oto döşemecinin katilinin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi 46. Sokak'ta 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cerrahoğlu Oto Döşeme adlı iş yerinin sahibi Asım Cerrah (42), iş yerinin karşısındaki çay ocağında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Asım Cerrah kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı Sercan T.'nin (34) düzenlediğini tespit etti. Sercan T.'nin olay yerinden kaçtığı otomobil, Tekkeköy ilçesinde jandarma bölgesinde terk edilmiş halde bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sercan T.'nin olay yerinden kaçıp terk ettiği aracından sonra aynı bölgede aracıyla kaçmasına yardım ettiği iddia edilen İ.B.'yi (38) yakalayarak gözaltına aldı. Poliste susma hakkını kullanıp ifade vermek istemeyen İ.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. İ.B. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Canik Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı

Bakmadan Geçme

Yalı Çapkını CANLI İZLE! 24 Mayıs Yalı Çapkını 71. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLE! #127936 Fenerbahçe- Panathinaikos maçını canlı (HD) izleme linki! FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS FİNAL FOUR maçı ne zaman? Fenerbahçe- Panathinaikos maçı saat kaçta hangi kanalda? #127936 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Dolu yağışı sırasında nelere dikkat edilmeli? Araç kaplama doludan korur mu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! 25 Mayıs Cumartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 25 Mayıs burç yorumları nedir? Sokak köpekleri uyutulacak mı? Fatih Erbakan ne dedi? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Mayıs günün maçları nereden izlenir? SEN BÜYÜMEYE BAK İZLE FULL TEK PARÇA İZLE! Sen Büyümeye Bak nereden izlenir? Burçlara göre makyaj önerileri neler? İşte burçlara göre makyaj stilleri Kızılcık Şerbeti izle! #128250 Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Ziraat mobile neden giriş yapamıyorum? Ziraat mobil çöktü mü?
Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title