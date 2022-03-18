Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı - Haberler

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Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da otel odasında uyuşturucuyla yakalanan şahıs mahkemece tutuklanırken, kız arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da otel odasında uyuşturucuyla yakalanan şahıs mahkemece tutuklanırken, kız arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı üzerine oteldeki odalarında bulunan M.K.(25) ile arkadaşı K.U.(25) adlı kadını gözaltına aldı. Yapılan aramada gözaltına alınan şahısların üzerlerinde ve otel odasında 90,41 gram metamfetamin ve 1 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. ile K.U. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, kız arkadaşı K.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım, Samsun, Mayıs, Otel, 3. Sayfa, Haberler

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