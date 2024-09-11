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Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı

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Samsun Terme ilçesinde bir otelde yapılan operasyonda, B.B.'nin odasında 43,25 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan B.B., uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla Terme Adliyesine sevk edildi.

Samsun'da bir otelde yapılan atamada uyuşturucu ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Terme ilçesinde bulunan bir otelde kalan B.B.'nin odasına operasyon düzenleyen polis yaptığı 43,25 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan B.B. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Terme Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik 3-sayfa samsun Güncel Terme

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