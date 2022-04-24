Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Samsun'da otelde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda otelde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda otelde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şahısları takibe aldı ve Atakum ilçesinde bir otelde gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.S., Y.G. ve C.K. adlı kadın ile birlikte 125 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen A.S., Y.G. ve C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, O.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title