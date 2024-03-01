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Samsun'da otel odasında uyuşturucu satışı yapan 4 kişi yakalandı

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Samsun'da bir otel odasında uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Samsun'da otel odasında uyuşturucu satışı yapan 4 kişi uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otel odasından uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Narkotik polisi bugün Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan söz konusu otele operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda O.A., O.G., İ.S. ve Z.S. gözaltına alındı. Söz konusu şahısların kaldıkları otel odasında yapılan aramalarda, 880 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 0,38 gram eroin, 6 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 4 kişi sorgulanmak üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. O.A., O.G., İ.S. ve Z.S. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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