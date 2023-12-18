Samsun'da Ortaokulun Tavandaki Alçı Sıva Öğrencilerin Üzerine Düştü: 7 Öğrenci Yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan bir ortaokulda, ders sırasında tavandaki alçı sıva öğrencilerin üzerine düştü. Olayda 7 öğrenci yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Alçı ustası ise olayın önüne geçilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Samsun'da ortaokulun tavandaki alçı sıvanın ders sırasında öğrencilerin üzerine düşmesi sonucu 7 öğrenci yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan Fatih Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun 5. katındaki 5-B sınıfında öğrenciler derste bulundukları sırada tavandaki alçı sıva aniden öğrencilerin üzerine düştü. Olayda 7 öğrenci çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alçı ustası Metin Metal, "Okulun çatısına alçı sıva yapılırken sıva filesi kullanılmış olsaydı çatıda öğrencilerin üzerine çökme olmazdı. Sıva filesi aniden çökmeyi önlerdi. Ayrıca sıva çok kalın atılmış. Bu tür kalın alçı sıvalarda ayrıca filenin pullu vida ile tavana montaj edildikten sonra sıva yapılması gerekir" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN