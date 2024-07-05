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Samsun'da Ormanlık Arazi ve Saksıda 178 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

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Samsun'da yapılan operasyonlarda ormanlık arazide ve bir şahsın ikametinde toplam 178 kök kenevir bitkisi ve esrar maddesi ele geçirildi.

Samsun'da ormanlık arazide ve saksıda toplam 178 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele(NSM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Havza ilçesi Değirmenüstü Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazide 137 kök kenevir bitkisi elde edildi.

NSM ekiplerince Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde S.K(46) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ikametin çatı katında saksılara dikili vaziyette 41 kök kenevir bitkisi ve 12,25 gram esrar maddesi ele geçirildi. S.K. yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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