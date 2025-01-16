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Samsun'da Ormanlık Alanda Ortak Cinayeti: Müebbet Hapis Cezası

Samsun'da Ormanlık Alanda Ortak Cinayeti: Müebbet Hapis Cezası
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Samsun'da, ormanlık alanda ortağını tabancayla vurarak öldüren Harun Sipahi, mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 16 Nisan 2024'te meydana geldi. Sipahi, suçunu kabul ederek pişman olduğunu dile getirdi.

Samsun'da konuşmak için ormanlık alana götürdüğü ortağını tabancayla vurarak öldüren şahıs yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 16 Nisan 2024 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Tuncel'den (26) haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerce yapılan araştırmada, kayıp şahsın en son iş ortağı Harun Sipahi (27) ile beraber olduğu ve akabinde kaybolduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Harun Sipahi, birlikte cam balkon işi yaptıkları ortağı Muhammet Tuncel ile konuşmak için Hasköy Mahallesi'nde ormanlık alana gittiklerini, çıkan kavgada kendisine silah doğrultan ortağını öldürdüğünü itiraf etti. Kayıp gencin cansız bedeni Sipahi'nin gösterdiği ormanlık alanda bulundu. Gözaltına alınan Harun Sipahi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve hakkında "adam öldürmek" suçundan dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında kendini savunan Harun Sipahi, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, Harun Sipahi'yi müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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