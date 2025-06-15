Samsun'da Ormanlık Alanda Bir Kişi Ölü Bulundu

Samsun'da Ormanlık Alanda Bir Kişi Ölü Bulundu
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Samsun'un Bafra ilçesinde, tarlasına çalışan bir vatandaş ormanlık alanda hareketsiz bir kişiyi buldu. Jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin uzman jandarma İ.A. olduğu belirlendi. Cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda ölü bulundu.

Olay, bugün Bakırpınar Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlasına çalışmaya giden bir vatandaş, ağaçlık bölgede hareketsiz halde bir kişiyi fark ederek durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve cenaze aracı sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlik tespitinin ardından, hayatını kaybeden kişinin uzman jandarma İ.A. olduğu öğrenildi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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