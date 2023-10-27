Samsun'da Orman Yolunda Ölü Bulundu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde park halindeki otomobilin içinde 41 yaşındaki bir şahsın cansız bedeni bulundu. İntihar şüphesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da 41 yaşındaki şahıs, orman yolunda park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu.

Olay, Tekkeköy ilçesi Karışlar Mahallesi orman yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde kapısı açık olan 34 LG 7567 plakalı otomobili fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, aracın içinde Mesut Kurt'un (41) cansız bedeni ile karşılaştı. İlaç içerek intihar ettiği tahmin edilen şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN