Samsun'da Operasyon: 1.2 Milyon TL Değerinde Sahte Kuru Kahve Ele Ge geçti

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın işyerinde sahte kuru kahve bulundurduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan sahte kuru kahveler ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlanıldı. - SAMSUN