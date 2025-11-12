Haberler

Samsun'da Operasyon: 1.2 Milyon TL Değerinde Sahte Kuru Kahve Ele Ge geçti

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir iş yerinde yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde sahte kuru kahve ele geçirildi. Operasyon sonucunda adli işlemler başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir iş yerinde yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde sahte kuru kahve ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın işyerinde sahte kuru kahve bulundurduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan sahte kuru kahveler ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
