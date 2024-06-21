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Samsun'da Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Samsun'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, öldürme suçundan aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Ekipler ayrıca kaçakçılık suçu ile mücadeleye karşı operasyonlar düzenledi, bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Samsun'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, öldürme suçundan aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Ekipler ayrıca kaçakçılık suç u ile mücadeleye karşı operasyonlar düzenledi, bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, öldürme suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahsın bir ikamette saklandığını tespit edildi. İkamette özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

Uyuşturucu ile mücadeleye karşı UYUMA ve NARVAS bilgilendirmesi yapıldı

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Narko Rehber görevlileri tarafından uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde kurulan 2 ayrı noktada UYUMA uygulaması ve NARVAS projesi tanıtılarak, bin 450 vatandaş bilgilendirildi, konu ile ilgili hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Kaçak ürünler ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada, 3 bin 200 adet dolu makaron ve 11 adet nargile aroması, 10 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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