Samsun'da Okulda Bıçaklama Olayı

Samsun'da annesiyle okula kayıt yaptırmaya giden bir öğrenci, okul koridorunda başka bir öğrenciyi bıçaklayarak yaraladı.

Olay, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun Mesleki Eğitim Merkezi'ne(MESEM) kayıt işlemleri için annesi ile birlikte görüşmeye gelen 17 yaşındaki M.F.C., o sırada okulun koridorunda gördüğü M.A.K.'yi (17) iki bacağından da bıçaklayarak yaraladı. Bıçaklanan çocuk, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden uzaklaşan zanlıyı ise polis ekipleri kısa sürede yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN