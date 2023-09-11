Samsun'da okul servisi ihalesi kavgası: 1 yaralı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde okul servisi ihalesi sebebiyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, Bafra ilçesine bağlı Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, okul servisi ihalesi sebebiyle Levent A. ve Ömür V. ile Okan V. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle belindeki tabancayı çıkaran Levent A., Okan V.?yi vurarak yaraladı. Okan V., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Levent A.?yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)