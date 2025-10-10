Haberler

Samsun'da Okul Kantininde Tavuk Yedikten Sonra 3 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğle saatlerinde kantinden yedikleri tavuk ürünü sonrası 3 öğrenci rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan öğrencilerin durumunun iyi olduğu bildirildi. Gıda kontrol ekipleri, kantinden numune alarak inceleme başlattı.

Samsun'da okulun kantininden tavuk yiyen 3 liseli, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlkadım ilçesindeki Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 3 öğrenci iddiaya göre öğle saatlerinde okulun kantininde yedikleri bir tavuk ürünü sonrası rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle öğrenciler okula gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tetkikleri yapılan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zehirlenme şüphesi sonrası Samsun İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, kantindeki yemeklerden numune alarak Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
