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Samsun'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Sürüyor

Samsun'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Sürüyor
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Samsun'da, okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 1.189 kişi sorgulanırken, 18 ayrı suçtan aranan bir kişi yakalandı. Denetimler, çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla devam ediyor.

Samsun'da okul çevrelerinde yapılan denetimlerde bin 189 kişi sorgulandı, 18 ayrı suçtan aranan 1 şahıs yakalandı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılında çocukların güvenliğini sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul çevrelerinde yürütülen denetimler aralıksız sürdürülüyor. Bu çerçevede yapılan denetimlerde 348 umuma açık işyeri, 386 park ve bahçe, 399 okul servis aracı kontrol edildi, bin 189 kişi sorgulandı.

Denetimler esnasında İlkadım ilçesinde 18 ayrı suçtan aranan 1 şahıs yakaladı. Vezirköprü ilçesinde ise 6136 sayılı Kanun'a muhalefetten 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca okullardan sorumlu emniyet müdürleri ve amirleri tarafından okul çevresindeki esnaf ziyaret edilerek, güvenlik önlemleri ve iş birliği konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Samsun Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Çocukların güvenliği ve okul çevresindeki düzenin korunması amacıyla denetimler titizlikle sürdürülecektir. Vatandaşlarımızın da bu sürece katkı sunmaları, güvenli bir eğitim ortamı oluşturulması açısından büyük önem arz etmektedir" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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