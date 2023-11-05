Samsun'da öğretmen karı kocanın evinde uyuşturucu ve sahte basın kartı ele geçirildi

Samsun'da öğretmen karı kocanın evinde uyuşturucu madde ile sahte basın kartı ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Balaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda öğretmen F.K.'nin evinde arama yaptı. Yapılan aramada; 2 paket halinde 17 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tabanca mermisi ile F.K.'nin öğretmen olan eşi A.K. adına düzenlenmiş üzerinde 'kriminal polis' yazan polis rozeti resmi bulunan sahte basın kartı ve yine aynı şekilde sahte basın araç kartı ele geçirildi. Öğretmen F.K. hakkında "uyuşturucu kullanmak", öğretmen eşi A.K. hakkında da "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenmesi" suçundan yasal işlem başlatıldı. Jandarma tarafından ifadesi alınan F.K. ve A.K. serbest bırakıldı. - SAMSUN