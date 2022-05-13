Samsun'da öğrencisi servisi işçi servisi ile çarpıştı: 2 öğrenci yaralı - Haberler

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Samsun'da öğrencisi servisi işçi servisi ile çarpıştı: 2 öğrenci yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da öğrencisi servisi işçi servisi ile çarpıştı: 2 öğrenci yaralı

Samsun'da öğrencisi servisinin işçileri taşıyan bir servis aracı ile çarpıştığı kazada 2 öğrenci yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da öğrencisi servisinin işçileri taşıyan bir servis aracı ile çarpıştığı kazada 2 öğrenci yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi Pamuklu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçileri taşıyan Uğur D. idaresindeki 55 C 0879 plakalı midibüs, Serbülent A. yönetimindeki 55 C 0220 plakalı öğrenci servisine yandan çarptı. Kazada serviste bulunan öğrencilerden Resul T. (18) ile Hayrünnisa G. (14) yaralandı. Yaralı öğrenciler, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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