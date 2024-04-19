Samsun'da öğrencilere 'siber zorbalık' semineri verildi

Samsun'da polis ekipleri öğrencilere 'siber zorbalık' konusunda seminer verdi.

SİBERAY Programı kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir alışveriş merkezinde Siberay Çizgi Filmini izlemeye gelen öğrencilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla afiş broşür çalışması yaptı. Akabinde ekipler Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilere yönelik siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık ve dijital okuryazarlık konularında seminer düzenledi. Toplam 410 kişi seminerden yararlandı. - SAMSUN