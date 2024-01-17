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Samsun'da öğrenci servisi otomobile çarptı, bir kişi yaralandı

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Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen kazada, öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde öğrenci servisinin otomobile çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.O.K. idaresindeki 55 C 9610 plakalı öğrenci servisi minibüs, İstasyon mevkiinden Kavak'a gelirken yan yoldan çıkmakta olan S.A adlı bayan sürücü idaresindeki 35 BB F 793 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçta sıkışan bayan sürücü S.A. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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