Haberler

Samsun'da Odun Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'da Odun Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde odun yüklü bir kamyonun kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü Hayati Gün yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazesi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, kontrolden çıkan odun yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hayati Gün yönetimindeki 55 PP 464 plakalı odun yüklü kamyon, seyir halindeyken Çaltu Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Gün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Gün'ün cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun Nobel Barış Ödülü almasına tepkiler çığ gibi

Nobel Barış Ödülü'nü alır almaz açtığı telefon ülkeyi karıştırdı
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.