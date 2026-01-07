Haberler

Samsun'da silahlı tehdit ve zorla para alma iddiası: 4 şüpheli adliyede

Samsun'da bir kişiyi tehdit ederek 200 bin TL alan ve daha sonra 50 bin TL talep ettikleri kişiyle zorla alıkoyan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda ruhsatsız silah ve dijital materyaller ele geçirildi.

Samsun'da bir kişiye yönelik tehdit, cebir ve zor kullanma yoluyla 200 bin TL alınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında nitelikli yağma suçuna karıştıkları değerlendirilen 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada şüpheli Ü.K. ile birlikte hareket eden R.Ö., A.H.E. ve E.G.'nin, müştekiden korkutucu güç kullanarak tehdit yoluyla 200 bin TL aldıkları, daha sonra talep edilen 50 bin TL'nin verilmemesi üzerine müştekiyi kendi aracı içerisinde zorla alıkoydukları, tehdit ve hakarette bulundukları ve tabanca kabzasıyla darbettikleri tespit edildi.

Olayla ilgili düzenlenen operasyon sonucunda silahla, birden fazla kişiyle birlikte yol kesmek suretiyle nitelikli yağma, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarını işledikleri değerlendirilen 4 şüpheli, Samsun polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjörler ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
