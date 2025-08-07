Samsun'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 16 Gözaltı

Samsun'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 16 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini 'polis ve savcı' olarak tanıtan şüphelilerin 3 milyon 732 bin 298 TL haksız kazanç sağladığı belirlendi. Gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltı sayısı 16'ya yükseldi. Kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtan şüphelilerin, 3 milyon 732 bin 298 TL'lik vurgun yaptığı tespit edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında, telefonla irtibat kurdukları vatandaşlara kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtarak güven sağlayan ve bu yöntemle toplam 3 milyon 732 bin 298 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Samsun merkezli olarak Şanlıurfa, Hatay, Hakkari, Trabzon, Manisa, Muğla ve Bursa'da eş zamanlı yapılan operasyonda, 6 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Operasyonun devamında gözaltı sayısı arttı. Gözaltına alınan toplam 10 kişiden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Gaziantep ve Şanlıurfa'daki cezaevlerinde tutuklu bulunan 6 şüphelinin ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Samsun'daki nöbetçi mahkemeye ifade vereceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti

"Terörün kökünü kazıyalım" diyen parti liderini Külliye'de ağırladı
Sahte diploma çetesi, Nesibe Kaya Zabun'un diplomasını da kullanmış

Gözü dönmüş alçaklar, Nesibe'nin diplomasını da kullanmış
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'yı partiden ihraç etti

DEM Parti, yüzde 63 ile seçilen belediye başkanını ihraç etti
Jennifer Lopez'i içeri almayan görevli için nihai karar çıktı

Jennifer Lopez'i mağazaya almayan görevli için nihai karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Sayan'ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kira geliri olay oldu

Seda Sayan'ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kira geliri olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.