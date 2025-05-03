Samsun'da Nitelikli Dolandırıcılık Girişimi Engellendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, "sazan sarmalı" yöntemiyle gerçekleştirilmeye çalışılan nitelikli dolandırıcılık girişimi, polisin müdahalesiyle engellendi. 475 bin TL'lik dolandırıcılık parası banka hesabında bloke edildi.

Olay, 2 Mayıs tarihinde Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. (45) isimli vatandaş, A.U. (39) adına kayıtlı bir aracı satın almak isterken dolandırıldığını belirterek polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, dolandırıcılıkta kullanılan banka hesabının B.T. (22) adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde 475 bin TL'lik meblağın bankada bloke edilmesi sağlandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Emniyet yetkilileri, özellikle ikinci el araç alım-satım işlemlerinde internet üzerinden yapılan ilanlara karşı dikkatli olunması ve resmi satış yöntemlerinin tercih edilmesi konusunda vatandaşları uyardı. - SAMSUN