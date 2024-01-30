Samsun'da nitelikli cinsel saldırı suçundan hüküm giyen kişi yakalandı

Samsun'da hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı ağır ceza mahkemesince "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı bulunan İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Havza Adliyesine sevk edilen İ.A., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN