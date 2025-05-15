Samsun'da Nişanlı Kadının Altınlarını Çalan Hırsız Yakalandı

Samsun'da Nişanlı Kadının Altınlarını Çalan Hırsız Yakalandı
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Samsun'da yeni nişanlanan bir adliye çalışanının evinden 40 bin liralık altınları çalan, 21 suç kaydı bulunan hırsız kadın polis tarafından yakalandı. Olay sonrası hırsızlık şüphelisi G.Y., adliyeye sevk edildi.

Samsun'da yeni nişanlanan adliye çalışanı kadının evinden altınlarını çalan 21 suç kaydı bulunan kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde 03 Mayıs'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Adliyesi çalışanı yeni nişanlanan Z.K. adlı kadının evinin kapısını aparatla açan hırsız, nişanda takılan 40 bin liralık altını çaldı. Hırsızlık olayını fark eden Z.K. polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak hırsızlık olayını G.Y.(36) adlı kadının gerçekleştirdiğini tespit etti. Evlerden hırsızlık suçundan 21 suç kaydı bulunan 5 çocuk annesi G.Y. hırsızlık polisi tarafından gözaltına alındı. G.Y.'nin ayrıca 11 Ekim 2024 günü bir başka evden de 5 bin TL nakit para hırsızlığı olayından dolayı firari olarak arandığı ortaya çıktı.

Suçlamaları kabul etmeyen G.Y., kucağında 5 aylık kızı ile birlikte bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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